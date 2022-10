Ancora un brutto incidente a Matera.

Per cause da accertare, in Via Fratelli Rosselli, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro.

Uno dei due mezzi si è addirittura ribaltato.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e dei sanitari del 118.

Ancora non sono note le condizioni dei coinvolti.a

