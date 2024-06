Bravissime le piccole atlete lucane Ludovica, Azzurra e Naika che fanno incetta di medaglie a Roma!

Il Taekwondo è una disciplina di arti marziali coreana che ha come pratica principale il combattimento con l’uso dei calci, forme e freestyle dal 1989 ed è riconosciuta come pratica marziale più diffusa al mondo e dal 2000 riconosciuto come sport olimpionico.

L’associazione sportiva A.S.D.C Dragon Taekwondo con sede a Rapolla, condotta dal maestro Gino di Carlo con oltre 50 anni di esperienza nel settore, ha raccontato alla nostra Redazione:

“Ci è stata data l’opportunità di partecipare a un grande campionato italiano che si è tenuto a Roma, al foro italico, dal 31 Maggio al 2 Giugno.

Il campionato prende il nome di “torneo kim e liú” il più grande a livello nazionale nella categoria beginners, children e Kids e abbraccia una fascia d’età che va dai 6 agli 11 anni.

I nostri piccoli atleti lucani, facenti già parte della federazione italiana taekwondo suddivisi per categoria di età, peso e sesso, si sono sfidati in veri e propri combattimenti con attrezzature dotate di sensori elettronici per la rivelazione del punteggio (proprio come siamo abituati a vedere negli alti livelli agonistici).

Ecco come si sono piazzati gli atleti:

Ludovica Laricchia di Melfi categoria under 37 medaglia di bronzo 3 posto,

Capuzziello Azzurra (Barile) categoria under 30 3 posti medaglia di bronzo,

Tessitore Naika (Rapolla) categoria under 21 2 posto medaglia d’argento.

Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alle nostre atlete che hanno portato in alto il nome della Basilicata.