Bradanica: “Da mesi attendiamo risposte sull’apertura dell’ultimo tronco”! Ecco la situazione

Questo il grido di allarme del Sindaco di Irsina (MT), Nicola Massimo Morea:

“Da mesi attendiamo risposte certe sull’apertura dell’ultimo tronco della Bradanica.

Anas e Regione avevano garantito l’apertura al transito entro il 30 giugno.

La scorsa settimana, dopo aver registrato solo silenzi e nessuna informazione né ufficiale né ufficiosa, abbiamo scritto a Prefetto, Regione e Anas perché cittadini e Amministrazioni hanno il diritto di avere informazioni chiare e precise”.

Di seguito la lettera firmata dal Primo cittadino:

“Con la presente, rappresento che ad oggi, nonostante ripetuti comunicati stampa pubblicati nei mesi scorsi, non si ha alcuna notizia circa l’apertura del tratto di Km 4 della Ss Bradanica, comprendente il viadotto Santo Stefano.

Tutti i tentativi, effettuati per le vie brevi e finalizzati ad acquisire informazioni certe, seno stati infruttuosi.

Pare superfluo evidenziare l’importanza dell’apertura al transito dell’ultimo tratto dell’importante arteria stradale, anche in considerazione dei volumi di traffico, notevolmente incrementati, soprattutto per quanto concerne i mezzi pesanti.

Per tale ragione, alla luce delle richieste pervenute da cittadini e imprese, in qualità di Sindaco della città di lrsina chiedo, anche per il tramite di S.E. Prefetto di Matera, di ricevere informazioni precise sullo stato dell’arte, sui tempi effettivi di apertura al transito e sulle motivazioni che, a tutt’oggi, impediscono l’apertura dei suddetto tratto stradale.

ln attesa di riscontro, porgo distinti saluti”.

