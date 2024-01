Bonus, fino a 2000 euro in busta paga: a chi spettano

Una delle novità contenute nella manovra economica riguarda i fringe benefit, ossia i benefici aziendali.

Come spiega today, “nel 2024 i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico potranno ricevere questa sorta di ‘bonus’, il cui limite massimo è stato innalzato a 2mila euro, senza che l’importo venga conteggiato nella dichiarazione dei redditi.

Per i dipendenti senza figli il limite sarà di mille euro.

Le famiglie potranno usare il denaro per pagare l’affitto di casa, il mutuo o anche le bollette delle utenze domestiche.

I benefici aziendali, che come detto potranno arrivare a 2mila euro per i lavoratori con figli a carico, spetta non soltanto ai dipendenti, ma anche a coloro che hanno un reddito assimilato a quello da dipendente, come i co.co.co. e i collaboratori a progetto.

Nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori in possesso di tali requisiti, entrambi avranno diritto al massimo del beneficio, quindi un bonus fino a 2mila euro a testa, a prescindere che il figlio sia a carico di uno soltanto dei genitori o di tutti e due.

Ricordiamo che un figlio viene considerato dal fisco “a carico” quando ha un’età inferiore ai 24 anni e un reddito di 4mila euro lordi l’anno.

Un figlio viene considerato a carico anche oltre i 24 anni se il suo reddito è inferiore ai 2.840 euro l’anno.

Differente il discorso per i lavoratori senza figli a carico, che hanno invece un limite dei fringe benefit “dimezzato” rispetto ai colleghi con famiglia.

Il tetto massimo di esenzione è fissato a mille euro, per le medesime categorie, quindi dipendenti, co.co.co. e collaboratori a progetto.

I requisiti rimangono gli stessi, la discriminante rimane la presenza di figli a carico.

Ma attenzione, va ricordato che, trattandosi di una misura aziendale, non esiste una legge che obbliga il datore di lavoro ad erogare questo bonus.

Solitamente si tratta di forme di welfare previste nei contratti, come ad esempio i buoni pasto, oppure arrivano in seguito a un’iniziativa del titolare.

I datori di lavoro che intendono erogare il bonus dovranno farsi consegnare dai lavoratori la documentazione relativa ai figli a carico e una dichiarazione firmata, da presentare in caso di controlli.

La soglia dei fringe benefit, stabilita dalla legge a poco più di 258 euro, è stata alzata nel corso degli anni dai diversi governi, aumenti temporanei, come previsto per il 2024 dalla manovra del governo Meloni, che ha anche introdotto la distinzione tra lavoratori con e senza figli.

Ricordiamo infine che l’importo del benefit, che può essere utilizzato per le bollette o per le spese per l’abitazione, non avrà effetti sulla dichiarazione dei redditi se non supera la suddetta soglia, ossia i 2mila euro per i lavoratori con figli e i mille euro per quelli senza.

Nel caso in cui i fringe benefit erogati dovessero superare tale tetto, la somma verrà tassata interamente e non soltanto la parte in eccesso”.