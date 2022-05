Bernalda: dopo il degrado, restituita alla comunità questa zona pic-nic! L’annuncio

Buone notizie per la comunità di Bernalda.

Ecco quanto fa sapere l’Amministrazione:

“Dopo aver acquisito attraverso il federalismo demaniale a giugno 2019 l’ex area pic-nic a Metaponto Lido, che versava in uno stato di degrado, l’amministrazione Tataranno si è adoperata sin da subito per la sua riqualificazione.

A distanza di 3 anni, al posto del degrado ci sono un’area di sguinzagliamento e un parco attrezzato appena ultimato:

la prima è stata realizzata grazie ad un’offerta migliorativa prevista nel contratto di gestione dei rifiuti;

il secondo invece è stato finanziato dal DPCM 17 luglio 2020, c.d. ‘Decreto Sud’, che per 4 annualità assegna al nostro comune una somma di circa 46000 euro.

Continua il lavoro dell’amministrazione che tra i tanti obiettivi ha quello di riqualificare tutte le aree abbandonate per restituirle alla comunità!

La prossima annualità sarà destinata alla riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII a Metaponto“.

Ecco le foto.

