Bernalda, abbandono selvaggio di rifiuti: multe fino a 500 euro! Il piano del Comune

L’Amministrazione Comunale di Bernalda (MT) comunica che saranno attive da domani 14 luglio sul territorio di Bernalda e Metaponto 4 fototrappole al fine di reprimere il deprecabile fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Il sistema che prevede l’impiego di telecamere mobili da collocare in punti diversi, si è reso necessario perché nonostante un efficiente servizio di igiene urbana e l’installazione dell’isola ecologica mobile in Metaponto Lido in Viale Leucippo, si assiste ancora ad un selvaggio proliferare di piccoli e grandi abbandoni in dispregio non solo delle norme, quanto anche delle regole di convivenza civile.

Le multe, in caso di inosservanza, partono da € 100,00 fino da € 500,00.a

