Basilicata tra le regioni italiane più virtuose per qualità delle acque! Lo studio

La Basilicata è una delle tre regioni italiane più virtuose per qualità delle acque.

Lo rende noto l’assessorato all’Ambiente della Regione Basilicata in riferimento ai dati emersi dalle campagne annuali Goletta verde e Goletta dei Laghi di Legambiente.

Dai prelievi effettuati dal 20 Giugno al primo Agosto scorso, è risultato “Inquinato o fortemente inquinato quasi un campione su tre prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37 laghi, con il 55 per cento dei punti critici concentrato in foci di fiumi, canali e torrenti”.

Dallo studio dell’ong le regioni più virtuose sono risultate Basilicata, Puglia e Veneto poiché “senza punti inquinati”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)