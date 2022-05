Basilicata: situazione al collasso presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione? “Si tratta di un falso allarme”. Le precisazioni

“Apprendo dal capogruppo del Pd che vi sarebbe una situazione al collasso presso gli sportelli del Centro Unico di Prenotazione: si tratta di un falso allarme che rappresenta soltanto un tentativo di creare scompiglio”.

Commenta così in una nota il capogruppo della Lega Basilicata, Pasquale Cariello, che aggiunge:

“Le iniziative messe in atto dall’Assessorato alla Salute mirano a migliorare i servizi per i cittadini, penso alla possibilità di prenotare on line o al Call center unico regionale (numero 800.814.814), che attraverso gli sportelli presenti presso aziende Sanitarie e ospedali sta funzionando normalmente.

In più, grazie al FARMACUP le persone in difficoltà possono avvalersi di un servizio efficiente col quale prenotare in tempo reale visite specialistiche direttamente andando nelle farmacie.

Il consigliere Cifarelli venga con me a verificare lo stato dell’arte in strutture ospedale a Potenza come il Madre Teresa o il San Carlo, si renderà conto che fortunatamente tutto sta procedendo nel miglior modo possibile.

Mi preme però ricordare a Cifarelli che la precarietà e le esternalizzazioni nel CUP esistono da oltre 18 anni, ed è stata una scelta politica del centrosinistra sbagliata, come hanno ammesso anche i sindacati ed è stato un enorme spreco di denaro pubblico per la Regione Basilicata.

Questo Cifarelli non lo ricorda, ma i lucani – e i lavoratori del CUP – lo sanno benissimo”.

