Basilicata, rissa tra ragazze: volano calci e pugni! Polizia e Ambulanza sul posto

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati dal Questore di Potenza, Dr. Antonino Romeo, anche alla luce delle recenti disposizioni governative, un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi (PZ) transitando nel pomeriggio di ieri (17 agosto) in via Bologna, nei pressi della villetta adiacente l’Ospedale S. Giovanni di Dio, ha sedato una rissa in corso tra 5 giovani, quattro delle quali ragazze, che si picchiavano violentemente con calci e pugni, provocando anche un sanguinamento ad una delle ragazze, soccorsa dai sanitari del 118 fatti intervenire sul posto.

Dopo le cure sanitarie i partecipanti alla rissa sono stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi e denunciati all’Autorità Giudiziaria competente.a

