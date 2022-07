Basilicata, primi in Italia per pratiche online alla camera di commercio: Matera tra le provincie più virtuose! Ecco i dettagli

Pubblica Amministrazione digitale: la Camera di commercio della Basilicata, nel mese di Giugno 2022, ha fatto segnare il primo posto in Italia per incremento percentuale delle pratiche online degli Sportelli unici (Suap) per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa, gestito dai Comuni in collaborazione con le Camere di commercio attraverso il portale Impresainungiorno (www.impresainungiorno.gov.it).

Le 1.726 pratiche espletate si sono tradotte in un +56,2% rispetto alla media mensile del trimestre precedente, doppiando quasi le performances registrate in Abruzzo e distanziando notevolmente Puglia e Piemonte.

Le due province lucane sono dunque risultate tra quelle più virtuose:

Potenza con 1.005 pratiche ha fatto registrare un ottimo +59,5%,

Matera, con 721 pratiche, un lusinghiero +51,8%, risultando rispettivamente seconda e terza dietro Teramo.

