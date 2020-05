Basilicata: pagamento delle pensioni in anticipo! Ecco il calendario di Giugno

Poste Italiane comunica che:

“le pensioni del mese di Giugno verranno accreditate a partire da martedì 26 Maggio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 132 ATM Postamat presenti in Basilicata, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Chi invece non potrà fare a meno di ritirare la pensione in contanti, potrà recarsi nei 180 Uffici Postali operativi in regione (pari al 100% della rete), rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario:

i cognomi dalla A alla B Martedì 26 Maggio;

dalla C alla D Mercoledì 27 Maggio;

dalla E alla K Giovedì 28 Maggio;

dalla L alla O Venerdì 29 Maggio;

dalla P alla R Sabato mattina 30 Maggio;

dalla S alla Z Lunedì 1° Giugno.

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri.

Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.

Pertanto ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22″.

