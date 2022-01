Basilicata: “Occasione irripetibile per incrementare il personale dell’amministrazione pubblica”. I dettagli

Giuseppe Bollettino confermato alla guida della Cisl Fp.

Questo il responso del 6° congresso regionale della federazione del pubblico impiego che si è tenuto ieri a Ferrandina (MT).

Profondamente rinnovata la segreteria regionale che sarà composta per il prossimo quadriennio da:

Giuseppina Setaro;

Antonietta Colangelo;

Pierangelo Galasso;

Vincenzo Pernetti.

Nella sua relazione introduttiva Bollettino ha tracciato il bilancio di quattro anni di lavoro alla guida della federazione e gli obiettivi per il futuro, a partire dal potenziamento degli organici pubblici:

“Con il Covid la perdurante e cronica carenza di personale negli uffici è diventata drammatica, ma nonostante tutto i tanto denigrati dipendenti pubblici hanno consentito al paese di contrastare l’emergenza con spirito di sacrificio enorme e con abnegazione quotidiana

Una pubblica amministrazione ammodernata, innovata e al passo coi tempi è una risorsa in grado di produrre benessere e sviluppo per la nazione e la collettività tutta”.

E dopo aver criticato il blocco alle assunzioni che nell’arco degli ultimi anni “ha prodotto l’aumento a dismisura della disoccupazione giovanile“, Bollettino ha detto che:

“Per riformare il lavoro pubblico occorre ripartire dalle persone e incrociare gli interessi dei cittadini e delle famiglie che pretendono servizi migliori, più moderni ed efficaci.

In Basilicata le aspettative sono rivolte allo sblocco dei concorsi e agli investimenti del PNRR: Con 11 miliardi a disposizione per ripensare tutto il comparto pubblico e prepararlo ad affrontare le prossime importanti sfide il PNRR è un’occasione irripetibile.

Questi soldi vanno utilizzati per incrementare il personale con nuovi concorsi ma anche per digitalizzare le procedure per un più facile accesso ai servizi da parte dei cittadini e delle imprese”, ha concluso il segretario della Cisl Fp”.

