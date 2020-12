Basilicata: nuovo vicepresidente Vicario della Camera di Commercio! Auguri di buon lavoro

Afferma il consigliere regionale di Basilicata positiva, Piergiorgio Quarto:

“Con voto unanime Aldo Mattia è stato eletto vicepresidente Vicario della Camera di Commercio unificata della Basilicata.

Mattia è persona esperta e capace già con grande esperienza nel settore camerale, infatti è stato componente in passato della Giunta della Camera di Commercio di Pescara e successivamente anche della Giunta Camerale di Roma.

Estremamente significativa la sua elezione anche alla luce del delicato momento vissuto dall’agricoltura lucana, e materana in particolare, determinato dagli effetti pandemici del Covid 19.

La nomina è da considerarsi importante e positiva soprattutto per avviare una fase di rilancio per l’intero territorio materano, fase di rilancio che appare delicata e non facile da affrontare nel breve periodo.

Resta oltremodo grande la stima e la fiducia da me rivolta all’operato del presidente Somma e a tutta la Giunta Camerale lucana.

Diventa fondamentale in questo momento irto di difficoltà affidarsi a persone di qualità e professionalità come il Dott. Mattia, al quale ritengo doveroso rivolgere i miei personali auguri di buono e proficuo lavoro“.

