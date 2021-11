Basilicata: incendio in questo fienile! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza con il personale in servizio presso il distaccamento di Melfi, alle ore 3.20 circa della scorsa notte, sono intervenuti per incendio fienile in agro di Atella (PZ).

Il deposito con all’interno circa 150 rotoballe di fieno è stato completamente avvolto dalle fiamme, danneggiando anche alcune attrezzature da lavoro.

In supporto al personale VV.F. di Melfi anche squadre provenienti dalla sede centrale di Potenza.

L’intervento dei VV.F. è servito a contenere l’incendio evitando la propagazione alla zona circostante.

Non erano presenti animali nelle vicinanze.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con due autopompe, due fuoristrada ed una autobotte per un totale di dodici unità.

Queste alcune foto.

