Basilicata, Giornata mondiale senza sacchetti di plastica: “Dobbiamo continuare a impegnarci per cambiare le nostre abitudini”

“I sacchetti di plastica sono nemici dell’ambiente e di chi lo abita.

Dobbiamo continuare a impegnarci per cambiare le nostre abitudini e a cercare di usare il più possibile sacchetti riutilizzabili, come quelli in tessuto. Ne va della salute degli ecosistemi e di un salubre futuro per le generazioni che verranno”.

Così l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, commenta la ricorrenza della Giornata mondiale senza sacchetti di plastica che si celebra il 12 settembre di ogni anno.

L’iniziativa è nata nel 2009 grazie alla Marine Conservation Society, un’associazione britannica che si batte per la salvaguardia degli oceani.

“Benché in nostro Paese – ha aggiunto Mongiello – sia stato precursore nel sostituire gli shopper non biodegradabili con quelli biodegradabili, in base a specifiche caratteristiche dei sacchetti e per determinate categorie merceologiche, la plastica monouso continua a essere presente nelle nostre vite.

Pertanto, cerchiamo di assumere abitudini responsabili e di interpretare sempre più in chiave ecologica la nostra esistenza”.