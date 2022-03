Basilicata, Fratelli d’Italia fuori dalla nuova giunta regionale: “lo scambio di poltrone e i giochi di potere non ci interessano”

Fratelli d’Italia fuori dalla giunta regionale.

In seguito all’ufficializzazione della nuova squadra, questo l’intervento dell’onorevole Salvatore Caiata, il Coordinatore Regionale Fratelli D’Italia e consigliere regionale, Piergiorgio Quarto, il Capogruppo di Fratelli D’Italia in Consiglio regionale, Tommaso Coviello, e l’ex assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa:

“Dispiace che il presidente Bardi abbia scelto di fare a meno di Fratelli d’Italia nel Governo della Basilicata.

Noi continueremo con coerenza a portare avanti l’interesse dei cittadini lucani nonostante siamo stati espulsi dalla maggioranza e dal governo della Regione senza alcun motivo legato a fatti o atti che coinvolgessero negativamente la nostra delegazione di Giunta.

Fatichiamo sempre di più a comprendere le scelte di un Presidente che dovrebbe essere consapevole degli impegni assunti con i cittadini e con le forze politiche che lo hanno indicato e fatto conoscere agli elettori.

Diventa sempre più preoccupante l’atteggiamento teso a frenare la crescita di Fratelli d’Italia piuttosto che a lavorare bene dimostrandosi all’altezza del ruolo.

Abbiamo atteso in questi mesi un cambio di passo che il presidente Bardi ha formalmente assicurato accettando pazientemente di attendere e trovandoci ripagati da un immeritato tradimento politico.

Il mercimonio, lo scambio di poltrone, i giochi di potere, le equivoche presenze in ruoli di governo e sottogoverno non ci interessano e per questo abbiamo compattamente respinto ogni profferta compensativa a danno di chi ha lavorato con competenza e qualità.

Gli elettori del centrodestra si aspettano coerenza e lealtà che noi continueremo a rappresentare come assoluta alternativa alla sinistra e sistemi di potere che cacciati dalla porta si ripresentano alla finestra.

Abbiamo dimostrato più volte in tutta Italia di essere pronti a dare il nostro contributo per il bene comune e continueremo a farlo anche in opposizione da oggi in Basilicata”.

