Basilicata, Corso triennale di formazione in Medicina: oggi aggiunto un altro tassello fondamentale. Ecco i dettagli

La Giunta regionale ha approvato, nella seduta di oggi, il piano e lo schema di convenzione per la gestione del Corso Triennale di formazione specifica in medicina generale ‐ triennio 2024‐2027.

Riguarda 16 posti ed è riservato laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all’esercizio professionale.

Lo comunica con una nota l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico.

Facendo seguito alla precedente Dgr n. 275 del 5 aprile 2024, con la quale è stato già approvato il bando di concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale per il triennio 2024/2027, sottolinea Latronico:

“oggi è stato aggiunto un altro tassello fondamentale per la gestione del corso.

Con la delibera approvata in giunta, in adempimento alla su citata Dgr, ai sensi dell’art.15 Decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006, è stata affidata la gestione didattico‐amministrativa e contabile del percorso formativo all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza, in continuità con la gestione dei precedenti trienni formativi, mediante un apposito schema di convenzione”.

La prova di ammissione al concorso triennale 2024‐2027 si svolgerà in Basilicata, come in tutte le regioni d’Italia, il 9 ottobre prossimo.

Conclude Latronico:

“La giunta Bardi ha come obiettivo il rilancio del sistema Salute in Basilicata, confermando la massima attenzione al mondo della formazione e della ricerca, indispensabili per una prospettiva di miglioramento dell’assistenza sanitaria”.