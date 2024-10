Basilicata, carenza di personale in Regione: “il rischio concreto è che la stagione dei concorsi sia un’occasione persa”. La denuncia

La UIL FPL nel mese di Agosto ha chiesto alla nuova Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale (in cui si sono tenuti vari incontri), di mettere in atto tutte le azioni possibili sia per coprire la rilevante carenza di personale nell’amministrazione Regionale, sia anche per attivare convenzioni con altri enti, attingendo appunto dalle graduatorie in corso di validità.

Il Segretario Regionale della Uil Fpl afferma:

“Con lo scorrimento di queste 65 unità che rappresenta un atto molto importante a parere della scrivente, è stato compiuto solo un primo passo e ci attendiamo ora che si prosegua su questa strada che dovrebbe aprire la strada a nuove assunzioni.

Con i nuovi PIAO 2025-2027 che si stanno redigendo, vi è la necessità di concretizzare lo scorrimento più ampio possibile sia negli enti subregionali, sia nelle Aziende Sanitarie della Regione.

Ciò non soltanto per rispondere alle tante aspirazioni degli idonei al concorso di cui la maggioranza sono giovani lucani, ma anche e soprattutto per colmare l’ormai cronica carenza di personale regionale.

Nonostante le assunzioni effettuate, infatti, il personale delle categorie C e D continuerà ad essere significativamente sottodimensionato e dunque oggettivamente impossibilitato ad affrontare questioni e problematiche sempre più complesse ed articolate.

Il rischio concreto è che la “stagione dei concorsi” sia un’occasione persa per tutti coloro che hanno creduto di poter vedere ripagati sforzi e sacrifici economici.

L’auspicio è quello di interventi importanti compreso la proroga delle graduatorie che occorre fare in fretta.

In tale quadro, la UIL FPL continuerà ad incalzare l’amministrazione regionale affinché si adoperi allo scorrimento delle graduatorie esistenti e soprattutto di quanti ancora credono nella possibilità di poter avere un futuro in questa Regione.

Probabilmente è l’unica occasione per trattenere e non continuare a lasciare andare via giovani preparati, motivati e pronti a fare la loro parte”.