Basilicata, Bardi: “Striscia ha raccontato la vergogna dell’Oraziana. La Provincia si era detta pronta ma ancora non sono partiti i lavori”. I dettagli

Dopo il servizio di “Pinuccio”, noto inviato di Striscia la Notizia, a Venosa sullo stato dell’Oraziana chiusa a causa dell’enorme voragine che si è formata, il Governatore Vito Bradi ha dichiarato:

“Ieri Striscia ha raccontato la vergogna della strada provinciale Oraziana.

La Provincia si era detta pronta a un intervento immediato con risorse proprie, ma ancora non sono partiti i lavori.

La Regione è pronta a destinare risorse, anche per una strada non di propria competenza, come abbiamo già fatto in passato (pur non essendo tenuti), soprattutto nel Vulture”.

