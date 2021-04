Basilicata baciata dalla fortuna: vinti 100000 euro con la lotteria degli scontrini!

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha estratto oggi, Giovedì 8 Aprile, i 10 codici vincitori della seconda estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini.

In palio 10 premi da 100 mila euro per i compratori e 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti.

Questa volta però i premi non si fermano solo a Roma come era accaduto nella precedente occasione.

Tra gli scontrini vincenti (relativi alle spese pagate a Marzo con moneta elettronica) uno riguarda anche un’acquirente di Potenza che ha fatto spesa presentando il codice lotteria presso un esercizio della città di capoluogo.

Ben 100.000 euro vinti quindi dal fortunato concittadino potentino!

La fortuna tende la mano anche ad altre due città del Sud: in particolare, a Palermo dove un’acquirente ha fatto spesa nella grande distribuzione organizzata (Gdo) mentre un altro biglietto vincente estratto riguarda un consumatore di Ginosa in provincia di Taranto.

Complimenti ai vincitori!

Ora non resta che aspettare le prossime estrazioni sperando che la fortuna baci ancora la città potentina.a

