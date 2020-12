Basilicata: autobus finisce su uno strapiombo di oltre 400 metri!

Incidente pericolosissimo tra un pullman e un camioncino lungo la statale 19, la strada che da Lauria (PZ) conduce all’autostrada.

Pare che l’autobus procedesse verso Lauria, mentre il camioncino verso località Pecorone.

Il primo ha evitato il peggio, fermandosi prima di precipitare da uno strapiombo di oltre 400 metri.

Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

La strada è stata chiusa per diverse ore per consentirne la messa in sicurezza e il traffico ha subito rallentamenti.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)