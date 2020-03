Basilicata: “Assunzione di 5000 medici, 10 mila infermieri e 5000 operatori socio sanitari per il contenimento e gestione dell’emergenza”. A dirlo…

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fials Basilicata:

“La Segreteria Nazionale FIALS, già dal 22 Febbraio 2020, aveva chiesto, con forza, al Governo Nazionale, un piano di assunzioni urgente per le necessarie figure professionali troppo carenti da tempo nel Sistema Sanitario Nazionale e Regionale della Basilicata.

L’emergenza coronavirus ha spinto ancor di più il sindacato Fials a chiedere con una nota al Ministro della Salute Roberto Speranza ‘un piano straordinario di assunzioni’, in particolare medici, infermieri, operaratori socio sanitari e tecnici di radiologia.

Nella giornata di ieri, il Governo ha varato misure specifiche per l’assunzione di personale sanitario e per questa importante misura la segreteria regionale e provinciale Fials di Basilicata ringrazia il Ministro Speranza per essere intervenuto prontamente con l’assunzione di 5000 medici, 10.000 infermieri e 5000 operatori socio sanitari per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

La Fials sottolinea che il Personale è prezioso non solo per l’emergenza in atto ma indispensabile per il Diritto alla Salute che il SSN e Regionale garantisce a tutti i cittadini”.