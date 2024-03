Basilicata: abbandonati quattro cuccioli di cane pastore! Le foto dell’intervento dei Carabinieri

Un lieto fine per quattro cuccioli di cane pastore che, se non fossero stati tratti in salvo dai militari dell’Arma, probabilmente avrebbero avuto una sorte diversa.

È quanto accaduto ieri pomeriggio ad Oppido Lucano dove i militari della locale Stazione, impegnati nella perlustrazione del territorio, hanno notato lo strano zig-zag di auto che percorrevano la SS 96.

L’equipaggio dell’Arma ha voluto quindi accertarsi cosa rappresentasse pericolo per la circolazione ma arrivati sul posto hanno trovato qualcosa di decisamente diverso rispetto un normale ostacolo: quattro cuccioli di cane pastore con poche settimane di vita, raggomitolati fra loro per difendersi dal freddo, bagnati e vistosamente affamati.

I Carabinieri hanno subito capito di essere arrivati appena in tempo perché sul ciglio di quella strada, se non fossero state le condizioni climatiche di questi giorni, probabilmente sarebbero stati vittime involontarie dei veicoli in circolazione o, peggio, preda di animali selvatici.

Deviato il traffico veicolare, i militari dell’Arma hanno soccorso i cuccioli portandoli dapprima presso la sede della Stazione Carabinieri di Oppido Lucano, dove sono state loro prestate le prime cure, per poi essere affidati a personale veterinario che ne hanno verificato stato di salute.

Al termine verranno avviate le procedure per l’adozione.

I Carabinieri, che stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato all’abbandono dei cuccioli, esortano a segnalare tempestivamente casi di maltrattamenti e tutte quelle situazioni precarie in cui possono versare non solo quelli che da sempre vengono considerati i migliori amici dell’uomo ma tutti gli altri animali.

Ecco le foto del salvataggio ad opera dei Carabinieri.