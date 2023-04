Basentana: nuova barriera spartitraffico in questo tratto! I dettagli

Anas comunica:

Lungo la strada statale 407 ‘Basentana’ – sulla carreggiata sud, in direzione Metaponto – nel pieno rispetto di quanto anticipato da Anas, è stata ultimata un’ulteriore fase relativa a due nuovi lavori d’installazione della barriera spartitraffico centrale in calcestruzzo Anas del tipo NDBA (National Dynamic Barrier Anas).

Si tratta di un dispositivo di ultima generazione, la cui presenza garantisce l’innalzamento degli standard di sicurezza e percorribilità dell’arteria stradale.

Nel dettaglio, grazie al completamento delle attività che hanno altresì previsto l’allargamento della sede stradale, i cantieri sono stati rimossi tra il km 38,810 ed il km 42,220 (1° Lotto – Stralcio A), ovvero tra Calciano e Garaguso, con l’eliminazione della precedente deviazione (attiva fino al km 40,320); le lavorazioni proseguiranno sulla carreggiata in direzione nord, con ultimazione prevista entro il prossimo mese di maggio, per un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro.

Entro le ore 16.00, inoltre, verrà interamente concluso (anche in carreggiata sud) l’intervento relativo alla nuova barriera tra il km 64,400 ed il km 68,400 (1° Lotto – Stralcio D1), a Ferrandina, per un tratto di 4 km, per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro”.a

