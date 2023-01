Arriva la Neve nel weekend su Matera? Ecco le previsioni aggiornate

Fredde correnti dal nord Europa si stanno lentamente tuffando nel Mediterraneo, dove nel corso della settimana daranno vita a una fredda circolazione depressionaria.

Previsto un peggioramento con precipitazioni nevose anche nelle zone collinari.

Che tempo ci attende, quindi, su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 21 Gennaio, avremo cieli molto nuvolosi o coperti con nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 6°C, la minima di 3°C.

Domenica 22 Gennaio avremo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 8°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

