Antonio Summa nuovo allenatore del Ferrandina Calcio. Auguri di buon lavoro

Lo ha reso noto la società tramite un comunicato pubblicato sui social.

Summa negli ultimi anni ha lavorato in maniera egregia nei settori giovanili di Avigliano e Picerno arricchendo la sua esperienza di buoni risultati, confermando il suo valore anche nel Gravina in Serie D con mister Giacomarro.

Oggi invece si appresta a varcare la soglia dell’ASD Ferrandina 17890 nel campionato di eccellenza, promettendo impegno e dedizione nei confronti della società e della tifoseria tutta, rappresentata dall’Ass. “ARMATA ARAGONESE FERRA ULTRAS”, impiegando tutta la sua esperienza e volontà per il raggiungimento di buoni risultati in questo campionato che si presenta già abbastanza difficile.

Il Direttore Sportivo Cristian Armento ci fa sapere:

“Sono orgoglioso di aver raggiunto questo accordo con il nuovo CT Antonio Summa.

Siamo convinti che la sua esperienza unita alla nostra voglia di fare sarà un binomio perfetto per arrivare ad ottenere ottimi risultati.

Naturalmente l’impegno e la perseveranza di amministratori e calciatori saranno i principali protagonisti di questo difficile prossimo campionato, che si andranno a sommare alla grande esperienza del Mister, per formare un perfetto sincronismo per la buona e proficua realizzazione di risultati tangibili a tutti, per il buon nome e per quanti vorranno credere in questa storica e sentita società calcistica”.

Ci uniamo al loro intento con i nostri migliori auguri di un buon Campionato 2023/24.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)