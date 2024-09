Anche a Policoro la mobilitazione in concomitanza con quella nazionale ‘Cento piazze per l’equità e lo sviluppo’. I dettagli

“Come in tutte le province d’Italia anche a Policoro in provincia di Matera si è svolta la mobilitazione in concomitanza con quella nazionale dell’Ugl ‘Cento piazze per l’equità e lo sviluppo’ per ribadire con forza le proposte del sindacato, tutte indirizzate a valorizzare il carattere sociale della prossima Legge di bilancio che il governo si appresta a varare e che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre”.

Seguendo le linee guida di Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, Pino Giordano Segretario Provinciale dell’Unione Territoriale Utl Matera unitamente ai dirigenti provinciali Ugl Matera, Maristella Pace, Franco D’Adamo, Francesco Stigliano, Angelo Lardo, Cosimo D’Adamo e diversi attivisti dell’organizzazione sindacale, hanno ribadito consegnando materiale informativo a migliaia di lavoratori e famiglie che, “Il 2025 può e deve essere l’anno della svolta definitiva”.

Afferma Giordano:

“Malgrado segnali di ripresa evidenti, persiste la percezione di incertezza in cui si trova l’Italia e che pesa sull’economia e sulle famiglie.

Per questo siamo scesi in piazza Ripoli a Policoro, il secondo comune più grande della provincia dopo Matera, per chiedere di dare sostegno alle famiglie e ai settori produttivi, valorizzando gli elementi positivi emersi a partire dal 2022, soprattutto in materia di occupazione e di progressivo recupero del potere d’acquisto degli stipendi.

Durante la manifestazione sono state rappresentate le proposte che Ugl ha messo in campo nell’occasione del primo incontro con il governo per chiedere di adottare provvedimenti per offrire più sostegno alle famiglie, ai settori produttivi e altro.

Tutto questo si può fare inserendo nella manovra il taglio del cuneo fiscale, la detassazione del welfare aziendale, i premi di produttività e gli aumenti contrattuali, gli incentivi alla partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa, la rivalutazione degli assegni pensionistici.

E siamo convinti che questa maggioranza di Governo non deluderà le nostre aspettative.

L’Ugl Matera esprime la sua soddisfazione per i positivi riscontri avuti nel corso dell’evento, grazie alla partecipazione interessata dei numerosi cittadini del territorio”.