Alle porte di Matera Vigili del Fuoco da ore su un gravissimo incendio! Ecco cosa sta succedendo

Ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis a proposito dell’incendio divampato oggi nella discarica di “La Martella”, nei pressi di Matera:

“Seguo con attenzione la notizia dell’incendio scoppiato oggi nella discarica di ‘La Martella’, alle porte di Matera.

I vigili del fuoco sono al lavoro da ore per domare le fiamme, insieme all’Arpa, alla Guardia forestale, alla Polizia, alla Protezione civile e alle altre forze dell’ordine.

Da prime informazioni raccolte pare che si debba escludere l’origine naturale.

Il rilascio di fumi può essere nocivo per la salute dei cittadini e per l’ambiente, e proprio per questo motivo sono state già disposte misure per la rilevazione di eventuali contaminanti.

Sono in contatto costante con il Prefetto di Matera per conoscere l’evoluzione dell’incendio.

In ogni caso, auspico vivamente che sia ultimata in tempi celeri la bonifica della discarica, soggetta a infrazione comunitaria dal 2017″.

Spiega cosa sta accadendo anche l’amministrazione del Comune di Matera:

“Intorno alle ore 13:15 di oggi si è sviluppato un incendio presso la piattaforma di trattamento dei rifiuti di La Martella, causando una vasta colonna di fumo denso dovuta alla probabile combustione di materiale plastico.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, personale dell’Amministrazione comunale e dell’Arpab.

A scopo precauzionale, al fine di preservare la cittadinanza da possibili rischi dovuti alle esalazioni generate dall’incendio e in attesa di ricevere il verbale di intervento effettuato dai vigili del fuoco e la relazione dell’Arpab, gli abitanti dei borghi e delle zone di Matera Nord, nonchè quanti si trovino nei pressi della zona industriale e delle contrade adiacenti alla strada provinciale per Gravina sono invitati a tenere chiuse le finestre delle abitazioni e delle attività commerciali e industriali, e a tenere in casa gli animali domestici.

Arpab e vigili del fuoco stanno effettuando il monitoraggio delle matrici ambientali, al fine di tenere costantemente sotto controllo l’eventuale livello di inquinamento.

Lo scorso 15 Luglio l’area della discarica è stata consegnata alle imprese esecutrici dei lavori di bonifica per conto di Invitalia”.

