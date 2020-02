Aliano: l’affascinante e storico Carnevale, che impressionò Carlo Levi, in tour a Torino e a Firenze!

Il paese delle “maschere cornute” è pronto a tornare indietro nel tempo per dare vita a una delle feste di Carnevale più suggestive d’Italia.

Quello che va in scena ogni anno ad Aliano è un rito arcaico e affascinante, la cui origine si perde nella notte dei tempi.

Una rappresentazione che impressionò anche Carlo Levi, durante il suo confino politico nel borgo in provincia di Matera.

Quest’anno gli appuntamenti con le sfilate del Carnevale Storico sono in programma il 9, 23 e 25 febbraio, con una grande novità che caratterizzerà l’edizione del 2020.

L’evento travalicherà infatti i confini della Basilicata e porterà le maschere cornute in tour “Nei luoghi di Carlo Levi” in Piemonte e in Toscana: gli spettacoli sono in programma il 15 febbraio alle 18 nel Mercato Centrale di Torino e il giorno successivo alla stessa ora nel Mercato Centrale di Firenze.

Si esibiranno i gruppi folk “U Cirnicchiu” e “Gli Amarimai”, che faranno da sottofondo alle sfilate del Carnevale storico con maschere arcaiche cornute di Aliano e con il gruppo di “pacchiane”.