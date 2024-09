Al Mercato Centrale di Torino al via l’evento che celebra la cultura, la tradizione e l’innovazione della Basilicata. I dettagli

“Basilicata, Terra e Visione”, un evento che celebra la cultura, la tradizione e l’innovazione della regione, è stato inaugurato oggi presso il Mercato Centrale di Torino.

In questa cornice simbolica, l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, ha espresso il proprio orgoglio per l’occasione di mettere in luce le eccellenze del territorio lucano e l’importanza di uno sviluppo sostenibile.

Ha dichiarato l’Assessore Cicala:

“La Basilicata è una terra di tradizioni secolari, di sapori unici e di paesaggi incontaminati un vero e proprio viaggio attraverso il cuore e l’anima della nostra terra”.

L’evento, organizzato in collaborazione con i cinque Gruppi di Azione Locale (Gal) della Basilicata, rappresenta una tappa fondamentale verso la partecipazione della regione alla prossima edizione di Terra Madre – Salone del Gusto, che si terrà a Torino dal 26 al 30 Settembre 2024.

La Basilicata sarà presente a Terra Madre con una collettiva di 32 aziende agroalimentari, tre parchi naturali e cinque GAL.

L’Assessore ha sottolineato che questa partecipazione non sarà soltanto una celebrazione delle eccellenze enogastronomiche, ma anche un momento di riflessione su “un modello di sviluppo che unisce tradizione e innovazione, radici profonde e uno sguardo lungimirante verso il futuro”, in linea con il tema dell’evento, “We are nature”.

Nel suo discorso, l’Assessore Cicala ha evidenziato il suo impegno nel promuovere un nuovo paradigma economico per la Basilicata, fondato sulla qualità dei prodotti agricoli e sulla sostenibilità ambientale.

“La nostra regione, con le sue eccellenze agricole – dal grano ai vini, dagli oli ai formaggi – può essere protagonista di un nuovo modello di sviluppo che valorizza la biodiversità e preserva il nostro patrimonio paesaggistico e forestale”, ha dichiarato.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Umberto Montano, fondatore del Mercato Centrale, per aver ospitato l’evento e per il suo impegno nella promozione della cultura gastronomica italiana anche all’estero.

Ha concluso l’Assessore Cicala:

“La Basilicata intende dimostrare di non essere solo una terra di agricoltura e tradizioni, ma anche una regione che sa innovare e guardare avanti con determinazione”.

L’evento “Basilicata, Terra e Visione” proseguirà con una serie di talk e masterclass, che coinvolgeranno chef, artigiani e accademici per esplorare il legame tra la cultura gastronomica lucana e il suo territorio.

Tra le attività più attese, anche un tributo speciale a Sergio Staino, artista di origini lucane, che verrà omaggiato per il suo straordinario contributo alla cultura italiana.