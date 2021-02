Ad Irsina nasce il primo Asilo Nido Comunale! Le foto

Si è inaugurato il 4 Febbraio l’Asilo Nido comunale di Irsina (MT), dal nome quantomeno evocativo: “Chicco di Grano” è quello scelto insieme alla comunità locale per la struttura, fortemente voluta dal primo cittadino Nicola Massimo Morea.

La guida del nuovo Nido sarà affidata al Consorzio La Città Essenziale, presente all’inaugurazione con il suo presidente Giuseppe Bruno, insieme alla presidentessa della cooperativa sociale L’Abbraccio incaricata della gestione, Carmela Lacarpia.

Irsina (MT), un piccolo centro delle aree interne della provincia di Matera, grazie all’impegno di più parti, apre per la prima volta il suo Nido.

Un luogo di incontro e di crescita, accogliente, attrezzato, pensato fin nei minimi dettagli per accompagnare il percorso di crescita fin dai primi mesi di vita, aprendo ai piccoli opportunità di esplorazione e di relazione, e ai grandi un riferimento educativo per la conciliazione famiglia-lavoro e la condivisione dell’esperienza genitoriale, in continuità con l’adiacente scuola dell’infanzia.

Il sindaco si è impegnato in prima persona affinché si potesse concretizzare quella che era una chiara linea politica e di intenti.

Pregevole che si sia perseguito un obiettivo mai realizzato prima nella comunità, in un periodo così delicato.

Le coraggiose scelte dell’amministrazione hanno incontrato la pluriennale competenza del Consorzio La Città Essenziale nella Prima Infanzia, mettendo a valore il radicamento nel territorio de L’Abbraccio, con la sua presenza accanto alla comunità irsinese e la sua attenzione consolidata ai bisogni delle persone.

Oltre al Sindaco e alle altre autorità, all’inaugurazione era presente il parroco Don Nicola Mensano, che ha benedetto il taglio del nastro e che, con le sue parole, ha rincuorato e rassicurato i concittadini, come tutti chiamati ad affrontare un momento particolarmente difficile per l’intero Paese.

Il presidente del Consorzio La Città Essenziale Giuseppe Bruno ha sottolineato come tale risultato sia il frutto di un impegno costante e determinato che opera nell’ottica di esserci nel territorio e per il territorio.

Con il Nido “Chicco di Grano” si allarga la comunità educante di Irsina (MT).

Un chicco che, scaldato, maturerà finché non sarà pronto a germogliare.

