A Tursi un evento per ripercorrere la complessa vicenda degli antipapi attraverso i secoli, tra potere, fede e politica. I dettagli

A Tursi presentazione del libro “Antipapi. Una storia della Chiesa” di Mario Prignano, caporedattore e volto noto della Rai, conduttore del programma del TG1 “Dialogo” insieme con Padre Enzo Fortunato.
Un saggio che ripercorre la complessa vicenda degli antipapi attraverso i secoli, tra potere, fede e politica.
Un’occasione per approfondire un capitolo affascinante e poco conosciuto della storia della Chiesa.
Dialoga con l’autore il Dottore e storico Salvatore Calciano.
Queste le info utili sull’evento:
- “Antipapi. Una storia della Chiesa” ediz. Laterza
- Sabato 21 Marzo ore 18.30
- Sala conferenze Benedetto XVI
Ecco la locandina dell’evento.