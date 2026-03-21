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A Tursi un evento per ripercorrere la complessa vicenda degli antipapi attraverso i secoli, tra potere, fede e politica. I dettagli

21 Marzo 2026

A Tursi presentazione del libro “Antipapi. Una storia della Chiesa” di Mario Prignano, caporedattore e volto noto della Rai, conduttore del programma del TG1 “Dialogo” insieme con Padre Enzo Fortunato.

Un saggio che ripercorre la complessa vicenda degli antipapi attraverso i secoli, tra potere, fede e politica.

Un’occasione per approfondire un capitolo affascinante e poco conosciuto della storia della Chiesa.

Dialoga con l’autore il Dottore e storico Salvatore Calciano.

Queste le info utili sull’evento:

  • “Antipapi. Una storia della Chiesa” ediz. Laterza
  • Sabato 21 Marzo ore 18.30
  • Sala conferenze Benedetto XVI

Ecco la locandina dell’evento.