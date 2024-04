A Tursi oltre 150 studenti impegnati ad elaborare studi conoscitivi e proposte di recupero per la Rabatana e questo complesso. L’iniziativa

Si è svolta il 5 aprile 2024 la prima giornata del Cantiere-Scuola “Rabatana di Tursi” nell’ambito del DOUBLE WORKSHOP UNIVERSITY 2024, iniziativa promossa dalla Amministrazione Comunale di Tursi, dall’Associazione Culturale L’Isola Delle Torri, dal Politecnico di Bari, dall’Università degli studi della Basilicata, dall’Università degli studi di Napoli Federico II e dalla Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Il DOUBLE WORKSHOP UNIVERSITY 2024 vede coinvolti oltre 150 studenti della quattro università, impegnati ad elaborare studi conoscitivi e proposte di recupero per la Rabatana di Tursi e il complesso dei Vicoli Saraceni di Forio d’Ischia.

Durante le attività della prima giornata del Cantiere-Scuola “Rabatana di Tursi”, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi del Politecnico di Bari e della Corso di Laurea Magistrale in Architettura della Università degli studi della Basilicata, sotto il coordinamento dei docenti prof. Fabio Fatiguso, prof.ssa Antonella Guida, prof.ssa Graziella Bernardo e prof. Antonio Conte, hanno svolto il rilievo dei caratteri materico-tecnico-costruttivi, delle patologie e dei dissesti presenti nel Palazzo Labriola, quale caso di studio paradigmatico del contesto costruito della Rabatana di Tursi.

Le attività sono state anche supportate da diversi assegnisti e dottorandi delle due università e dal Laboratorio di Tecnologie Edilizie del Politecnico di Bari, per l’esecuzione di rilievi specialistici con droni e strumentazioni Lidar.

Grande la soddisfazione del Sindaco Cosma:

“Sono orgoglioso di questo workshop che vede protagoniste le università del sud nella nostra Rabatana.

Appena ricevuta la comunicazione non ho fatto mancare il mio supporto e quello dell’Ente affinché le attività venissero svolte nel migliore dei modi mostrando nuovamente la nostra ospitalità e il nostro calore nell’accogliere i nostri ospiti.

Sono sicuro che, anche attraverso questi momenti e con i finanziamenti già ottenuti e con quelli che andremo ad intercettare in futuro con progetti ambiziosi e competitivi, riusciremo a portare Tursi e la sua Rabatana nel panorama delle eccellenze d’Italia e del mondo.

E’ un percorso e un impegno che abbiamo intrapreso da anni e sono certo che, con l’aiuto delle università e di tutte le istituzioni, riusciremo a portare a termine mostrando al mondo le nostre ricchezze e meraviglie.”

Il Workshop proseguirà nelle prossime settimane con la progettazione dei possibili interventi di recupero e la elaborazione di proposte di rifunzionalizzazione per l’immobile.

Gli studenti saranno nuovamente presenti a Tursi per il completamento delle attività nei giorni 20-22 maggio 2024 e il 23 maggio 2024 si terrà una prima presentazione delle proposte progettuali elaborate.

I lavori saranno successivamente presentati e discussi, unitamente agli studi sui Vicoli saraceni di Forio d’Ischia condotti dagli studenti dell’Università di Napoli Federico II e della Università della Campania Luigi Vanvitelli, in un evento nell’ambito della XIII edizione della manifestazione “Torri in festa Torri in Luce” che si terrà ad Ischia dal 7 al 16 giugno 2024.