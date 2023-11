Il Comune di Pomarico informa:

“Parco via Rago – In previsione dell’avvio dei lavori per il completo rinnovamento del parco sportivo, grazie al sostegno finanziario del PNRR, è stata recentemente inaugurata una palestra fitness all’aperto dotata di attrezzature accessibili anche alle persone con disabilità.

Il tutto è fruibile sia dai residenti che dalle palestre locali“.

Ecco le foto.