A Policoro un concerto di rara intensità, con un duo di spessore musicale elevatissimo! Ecco i dettagli

Nuovo appuntamento musicale in programma a Policoro il prossimo Lunedi 4 settembre 2023, alle ore 21.00, in Piazza Heraclea, con il concerto del duo composto da Vito Di Modugno (organo Hammond) e Patty Lomuscio (voce).

L’appuntamento è organizzato dall’associazione culturale “Il Palcoscenico” ed è previsto l’ingresso gratuito.

Il concerto, dal titolo “Personalità”, è dedicato ad una delle più grandi cantanti jazz italiane, Caterina Valente, e ripercorre la carriera della cantante attraverso i suoi più grandi successi da “Personalità” a “Till”, inclusi alcuni standard jazz.

Caterina Valente, nata nel 1931 e oggi 92enne, costituisce nel Novecento il tipico esempio di artista cosmopolita: nata a Parigi da genitori italiani, sposata in prime nozze con un tedesco e in seconde con un britannico, premi internazionali, pubblico in ogni continente, più di 1.500 brani musicali incisi in dodici lingue diverse di cui almeno sei parlate correntemente, e più di 18 milioni di dischi venduti in ogni parte del globo.

Ha dichiarato Nicola Trombetta, presidente dell’associazione culturale “Il Palcoscenico”:

“Abbiamo scelto di offrire alla città di Policoro un concerto di rara intensità, con un duo di spessore musicale elevatissimo che regalerà al pubblico una serata musicale gradevolissima.

E proprio per favorire una ampia partecipazione, abbiamo scelto di rendere gratuito l’accesso all’evento”.

