A Policoro tutto pronto per la Giornata del Tricolore. I dettagli dell’iniziativa

“Si terrà presso il Circolo Velico Lucano a Policoro, domani 24 giugno, la Giornata Tricolore a cura dei dipartimenti turismo – organizzazione e comunicazione di Fratelli d’Italia Basilicata“, lo afferma in una nota la segreteria regionale del partito guidato da Giorgia Meloni.

Prosegue la nota:

“Dialogo, ascolto e condivisione rappresentano i tre capisaldi dell’azione di governo di Fratelli d’Italia tanto a livello regionale, quanto a livello nazionale.

Si tratta di un metodo che mette al centro le istanze dei territori, dei cittadini e delle imprese, senza individualismi e personalismi.

In quel di Policoro, i vertici dirigenziali del partito, gli esponenti in Giunta e in Consiglio regionale della Basilicata, amministratori territoriali, nonché militanti e simpatizzanti avranno l’occasione – nella meravigliosa cornice del Circolo Velico – di trascorrere una giornata all’insegna dello scambio di idee e del confronto“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)