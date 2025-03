Per continuare a contrastare il frequente passaggio di auto ad elevata velocità, il Comune di Policoro fa sapere:

“sono stati nuovamente installati i dossi artificiali in alcune zone della città, rimaste sprovviste causa deterioramento naturale.

Le vie interessate dall’installazione dei rallentatori di velocità in gomma sono via Campobasso, via Gran San Bernardo e via Lido, dove sono stati sostituiti tre dissuasori usurati“.