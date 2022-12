A Pisticci l’educazione stradale s’impara giocando grazie a Paquito e Celestina! Ecco il progetto

Martedì 13 termina con i bambini della Scuola dell’Infanzia di Via Negrelli a Marconia e con quelli della Scuola Paritaria “Bianca Fiore” di Pisticci il Progetto di Educazione Stradale a Teatro con CIRCUSBANDANDO ovvero il duo PACO PAQUITO e CELESTINA

Da Giovedì 1° Dicembre a Martedì 13 ben 12 spettacoli per un numero complessivo di circa 1500 bambini della Scuola dell’Infanzia e di quella Primaria nonche’ per i ragazzi della Scuola Media.

Il Progetto fortemente voluto dalla Polizia Municipale e dall’Amministrazione Comunale è stato organizzato dal Prof. Bernardino Vinci dell’Istituto Comprensivo Quinto Orazio Flacco.

Sono state coinvolte tutte le Scuole (Infanzia, Primaria e Media) del territorio comunale.

CIRCUSBANDANDO al Cinema Teatro Rinascente ha presentato lo spettacolo “Quanta fretta! Ma dove corri?” Educazione stradale per non farsi e non fare del male “Viaggiando con gusto” al ritmo più giusto di e con Paco Paquito e Celestina.

Il modo di trattare l’argomento, da parte di Paco Paquito e Celestina, pieno di filastrocche, canzoni, clowneria…alquanto scanzonato quindi eppure molto istruttivo “per non farsi e non fare del male, con il ritmo più giusto per viaggiare con gusto” come recita il sottotitolo, ha coinvolto intensamente i bambini ed i ragazzi in primo luogo divertendoli moltissimo e poi facendoli di fatto diventare veri e propri protagonisti delle rappresentazioni.

Il tutto ovviamente per far loro capire l’importanza della conoscenza e del rispetto delle Norme della Strada e teso a farli diventare veri e propri ambasciatori presso i loro genitori.

Tutti soddisfatti quindi, Alunni ed Insegnanti. Progetto pienamente riuscito.

CIRCUSBANDANDO è una Compagnia Familiare di Teatro per Bambini. Paco Paquito e Celestina, nella vita Pasquale Vaira e Giulia Villa, marito e moglie, arrivano dalla campagna toscana sulle colline della provincia di Pisa.

Presentano ovunque sul territorio nazionale, i loro spettacole che, affrontando tematiche di grande attualità, come in questo caso l’Educazione Stradale, uniscono sempre l’aspetto educativo al divertimento e all’allegria coinvolgendo intensamente i bambini sino a farli diventare veri e propri protagonisti delle rappresentazioni.

