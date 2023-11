A Pisticci, Irsina, Matera, torna “I LOVE THE BRONX” con il suo progetto di teatro itinerante. Ecco gli spettacoli in programma

Dal 12 al 24 novembre torna I LOVE THE BRONX la seconda edizione del progetto di teatro itinerante con l’obiettivo di puntare i riflettori sulle periferie della Basilicata per raccontare storie di vita vissuta in quelle aree spesso considerate al margine.

Prodotto dalla rete “Underground” (Fargo Produzioni, Onirica S.r.l. e Blu Magma Factory) con il sostegno della Regione Basilicata, I LOVE THE BRONX 2 si pone come il prosieguo di un esperimento di arte pubblica di grande valore sociale ed emotivo con la regia di Nicola Ragone.

Una riflessione costante che parte dal confronto tra i piccoli centri del Sud Italia e il popoloso Bronx di New York, considerato periferia per antonomasia.

Un concetto di periferia distante dal nostro, da quello che raccontiamo, dove le periferie sono aree disabitate o minacciate dallo spopolamento piuttosto che dai pericoli della malavita; sono i quartieri popolari, le contrade, le frazioni, le zone industriali che celano tra le stradine il racconto di una vita che fu e che ancora per pochi è.

Storie che devono essere raccontate affinchè si conservi la memoria più autentica della nostra regione.

Un lavoro di ricerca sul territorio portato avanti per diversi mesi attraverso l’attuazione di residenze artistiche per attori e momenti di formazione che in questa edizione rispetto alla precedente, anziché portare la periferia a teatro, porterà il teatro nelle periferie.

I luoghi di ritrovo come bar e piazze, centri di aggregazione, persino la sala d’aspetto di una stazione abbandonata.

Un nuovo esperimento con spettacoli e visite guidate gratuite, affinchè ogni incontro produca un terreno fertile per la condivisione e il confronto tra abitanti e visitatori, senza esclusioni.

Si parte Domenica 12 Novembre con il primo spettacolo/documentario (con la partecipazione dell’attore Giuseppe Ragone) da Pisticci scalo, borgo residenziale che per anni ha ospitato gli operai della Valbasento e si prosegue il 18 novembre a Rionero con la conferenza/spettacolo con la partecipazione del giornalista Sergio Ragone.

Il 19 novembre è in programma la visita guidata/spettacolo presso la Stazione delle ferrovie Appulo Lucane di Taccone, frazione di Irsina costruita negli anni ’50 durante la Riforma Agraria che attualmente conta circa 40 abitanti (con l’attrice Ilenia Ginefra).

Il 21 novembre conferenza/spettacolo con Sergio Ragone a San Costantino Albanese, paese di origine arbëreshë che nonostante conti poco più di 600 abitanti conserva le tradizioni e l’identità delle antiche popolazioni albanesi che lo popolarono nel 1500.

L’ultima replica si terrà a Matera il 24 novembre, con uno spettacolo/cronaca dedicato al quartiere Spine Bianche (conosciuto anche come “il Bottiglione”), uno dei quartieri popolari realizzato nella seconda metà degli anni ’50 per il risanamento dei Sassi (con la partecipazione dell’attrice Annarita Colucci).

I LOVE THE BRONX 2 rappresenta la seconda parte di una trilogia.

Il lavoro per dare luce alle aree periferiche e alle voci inascoltate di chi ancora le abita non si ferma.

La terza parte del progetto prenderà corpo nel 2024 portando il teatro in edifici non convenzionali (come carceri abbandonate, ex mattatoi, ecc.) tramite un processo di rigenerazione urbana per garantire un nuovo utilizzo di strutture in disuso.

La terza edizione sarà anticipata dallo spettacolo che si terrà il 14 dicembre presso il Cineteatro Guerrieri di Matera nell’ambito della rassegna “Voci dalla Basilicata” con l’attrice Annarita Colucci.

PROGRAMMA:

Pisticci scalo – 12 novembre ore: 14:30 -“Pausa” Caffè

Spettacolo – documentario con l’attore Giuseppe Ragone. Musiche di Rocco Mentissi.

Regia di Nicola Ragone.

Rionero – 18 novembre ore 18:00 – Zen de Food Drink Cafè

Conferenza – spettacolo con la partecipazione del giornalista Sergio Ragone.

Borgo Taccone (Irsina)- 19 novembre ore 14:30 – Stazione Appulo Lucana

Visita guidata – spettacolo con l’attrice Ilenia Ginefra. Musiche di PIOVE.

Regia di Nicola Ragone.

San Costantino Albanese – 21 novembre ore 19:00 – Piazza Unità d’Italia

Conferenza – spettacolo con la partecipazione del giornalista Sergio Ragone.

Matera – 24 novembre ore 19:30 – ECOVERTICALE cultural space

Cronaca – spettacolo con l’attrice Annarita Colucci. Musiche di Federico Leo. Regia di Nicola Ragone.

Matera – 14 dicembre ore 21:00 Cineteatro Guerrieri nell’ambito della rassegna “Voci dalla Basilicata”

Spettacolo con l’attrice Annarita Colucci. Musiche di Federico Leo. Regia Nicola Ragone.

