A Pisticci fa tappa il progetto “On The Road” per aiutare questi ragazzi. Ecco i dettagli

Il 21 settembre alle 21.00, in piazza del Mercato a Marconia, arriva l’ultima tappa del progetto ‘On The Road. La via del successo!’, volto a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Come fa sapere l’Amministrazione di Pisticci:

“Un team di esperti e operatori degli enti di formazione regionali sosterà nella piazza per incontrare e informare ragazze e ragazzi sulle opportunità che il progetto prevede per loro“.

Il sindaco, Domenico Albano, e l’assessore alle Politiche sociali, Dolores Troiano, invitano i giovani del Comune a usufruire di questo servizio che si inserisce nelle azioni di contrasto alla dispersione scolastica e di orientamento personale e professionale dedicate a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 24 anni.

L’obiettivo è dialogare con i giovani per renderli consapevoli delle proprie attitudini e del proprio talento, fornendo loro gli strumenti per superare difficoltà personali e sociali che spesso portano a un precoce abbandono scolastico.

Il progetto è finanziato dal Fondo nazionale per le Politiche giovanili.

Di seguito la locandina con i dettagli.

