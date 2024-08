A Matera una devozione antichissima: la festa dell’Assunzione di Maria al cielo! Ecco il programma

Martedì 13 agosto nella Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo al Caveoso, nel cuore dei Sassi di Matera partono le celebrazioni per la festa dell’Assunzione di Maria al cielo.

Fu Papa Pio XII il primo novembre del 1950, nel corso dell’Anno Santo, a proclamare l’ultimo dogma mariano secondo il quale la madre di Gesù Cristo, “terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”.

Ad illustrare il programma di quest’anno, con un messaggio rivolto ai fedeli, è don Pasquale Giordano, Vicario Episcopale per la nuova Evangelizzazione e la Catechesi ed attuale amministratore della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo al Caveoso, la più antica della città, divenuta negli anni il cuore delle celebrazioni nella Diocesi di Matera-Irsina, grazie anche all’opera del compianto Don Cosimo Papapietro.

“Come Gesù, anche sua madre, ha concluso il suo cammino terreno ed è stata introdotta nella vita eterna, in anima e corpo.

A Gerusalemme è possibile visitare quella che la tradizione millenaria e ininterrotta ha identificato con la tomba di Maria. Questa, come il Santo Sepolcro, è vuota perché Maria è stata risuscitata e innalzata alla gloria del paradiso.”

“Maria è il primo frutto della redenzione dalla morte operata dal sacrificio di suo figlio, Gesù, vero Dio e vero uomo.

I credenti guardano a Maria come alla stella del mattino che annuncia il sorgere del “Sole” e l’inizio del giorno ultimo senza tramonto: Maria è il segno certo che Dio non ci abbandona nelle tenebre ma ci solleva per stare sempre insieme a Lui nella gloria dei Santi.”

Questo messaggio, che è il cuore del Vangelo, sarà declinato in momenti celebrativi liturgici e di catechesi.

Accompagnerà la comunità credente in questo cammino l’iconografa Marisa Contu il 13 agosto, don Gianpaolo Grieco il 14 agosto.

Il culmine della festa sarà la celebrazione eucaristica del 15 agosto presieduta da Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano, cui seguirà la tradizionale processione.

La processione con la statua di Maria Assunta percorrerà le vie dei Sassi muovendo da piazza San Pietro Caveoso lungo via Madonna delle Virtù fino alla Chiesa di Madonna delle Virtù La Nova per poi far ritorno, lungo lo stesso tragitto, alla Chiesa di San Pietro Caveoso.

Questo il programma nel dettaglio:

MARTEDÌ 13 AGOSTO

Ore 18,30 Preghiera del Rosario

Ore 19,00 S. Messa

Ore 20,00 00 «Il significato teologico dell’icona della Dormitio Mariae»

Catechesi iconografica sul mistero dell’Assunzione di Maria a cura dell’iconografa Marisa Contu

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Ore 19,30 Preghiera del Rosario

Ore 20,00 S. Messa presieduta da don GIANPAOLO GRIECO

Parroco della Parrocchia di San Vincenzo de Paoli in La Martella

Ore 21,00 Veglia mariana

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Ore 18,30 Preghiera del Rosario

Ore 19,00 S. Messa solenne presieduta da Mons. BIAGIO COLAIANNI

Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Boiano

Ore 20,00 Processione «aux flambeaux»

Itinerario: S. Pietro Caveoso, via Madonna delle Virtù, via S. Antonio Abate, via Madonna delle Virtù, P.zza S. Pietro Caveoso.

Di seguito la locandina con i dettagli.