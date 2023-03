A Matera un nuovo spazio di verde urbano riqualificato a pochi metri dal centro! Ecco le foto

“Una bella storia di collaborazione e co-gestione pubblico privato ci ha permesso di riqualificare un’area verde centrale nel quartiere ‘Bottiglione’ lungo via Parini, che è già fruibile con panchine e spazi per le passeggiate.

Una piccola ma significativa opera di riqualificazione urbana, realizzata interamente con materiali di riciclo, come il bel cestino per i rifiuti e la bella staccionata che delimita e mette in sicurezza l’intero triangolo verde, oltre a sedute e tavoli, come ci avevano chiesto le associazioni che si prendono cura di questo spazio.

Un sentito ringraziamento al Consorzio di Bonifica per la loro preziosa collaborazione.

Con me l’ing. Attilio Allegretti del consorzio.

Insomma una bella sinergia tra enti, associazioni e cittadini residenti.

Ringrazio le associazioni ‘io sto con te’ e ‘A.Ma.Sa.M’, perché hanno convolto cittadini e bambini.

Questa opera si aggiunge ad altri interventi che abbiamo chiesto di realizzare presso la diga di San Giuliano, al santuario di Picciano, nei pressi del Brancaccio e quella in arrivo nell’area verde all’imbocco di Aia del Cavallo.

Un saluto anche gli operatori del vicino centro ‘Mazzarone’, che ci hanno subito fatto visita con alcuni loro ospiti, entusiasti di poter avere questo spazio di verde urbano riqualificato a pochi metri dal centro“.

È quanto dichiara il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

