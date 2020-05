A Matera un “flash mob a sostegno dei lavoratori, degli imprenditori abbandonati e degli studenti ignorati”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Gabriele Propati, coordinatore regionale della Lega Giovani Basilicata:

“Martedì 2 giugno, alle ore 11:00, in Piazza Mulino (nei pressi della Camera di Commercio), i partiti del centro destra, ovvero la Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia e Forza Italia, manifesteranno insieme a tutto il mondo produttivo della Provincia di Matera contro l’immobilismo del Governo Conte.

Il flash Mob, organizzato in forma statica, è a sostegno dei lavoratori privi, ancora oggi, della cassa integrazione, degli imprenditori abbandonati al loro triste destino ed al fianco degli studenti ignorati e mai considerati dall’esecutivo nazionale.

Il centrodestra unito sarà in Piazza Mulino per far sentire la voce del paese reale che non vuole arrendersi rispetto ad un Governo inadempiente ed incapace di affrontare questo delicato momento del Paese.

Non c’è più tempo da perdere.

L’Italia non ha bisogno di annunci a reti unificate.

Occorre fare presto o molte imprese saranno costrette a chiudere.

È il momento dei fatti e della concretezza.

Durante la manifestazione, la Lega Giovani di Matera raccoglierà beni alimentari di prima necessità che saranno donati alle famiglie bisognose della città”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)