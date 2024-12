A Matera un appuntamento per raccogliere proposte sulla promozione turistica: “Ogni idea può fare la differenza”

Mercoledì 18 Dicembre alle ore 17:00, nella sede di Progetto Comune, in via Nazionale 46, a Matera si terrà un incontro per discutere del turismo che verrà.

L’evento, intitolato “Il turismo che verrà”, vuole essere un’occasione per raccogliere idee, proposte e suggerimenti per definire insieme una strategia di lungo termine che valorizzi le risorse della città e risponda alle sfide attuali.

Progetto Comune ha chiesto di introdurre i lavori a:

Marianna Dimona, manager dell’Hotel del Campo,

Francesco Foschino, guida turistica esperta e grande conoscitore della storia di Matera.

Sono stati invitati a intervenire:

Vito Signati, della Camera di Commercio di Matera,

Matteo Visceglia (APT) per parlare delle opportunità economiche legate al settore turistico.

Durante l’incontro saranno affrontati temi cruciali come:

l’accessibilità della città,

il miglioramento dei servizi pubblici,

la qualificazione dell’offerta turistica e la sua conoscibilità e fruibilità,

la formazione degli operatori del settore,

il miglioramento e il monitoraggio della qualità ricettiva,

l’adeguamento delle risorse umane e delle competenze dedicate del Comune,

le necessarie partnership e collaborazioni dell’ente locale,

creazione e promozione di eventi e occasioni a sostegno del turismo.

E si vuole farlo con chi quotidianamente si cimenta con questa sfida decisiva per la città: a cominciare da chi opera nel settore, pur con diversi ruoli e funzioni.

L’obiettivo è quello di pensare in grande e dotarsi di un piano strategico che consenta a Matera di aumentare quantitativamente e qualitativamente l’offerta turistica e l’accoglienza nei prossimi dieci anni.

Vincenzo Santochirico, presidente di Progetto Comune Matera, spiega:

“Matera si è trasformata negli ultimi trent’anni, diventando un punto di riferimento per il turismo e ricevendo il grande riconoscimento di Capitale Europea della Cultura ma non si può accontentare e fermarsi qui.

Ora è il momento di pensare al futuro con maggiore consapevolezza, progettualità, ambizione.

Ecco perché è importante non mancare: ogni voce conta, ogni idea può fare la differenza, ogni contributo arricchisce.

Insieme, possiamo dare una nuova spinta al cuore pulsante della nostra città“.

Ecco la locandina dell’evento.