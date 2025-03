A Matera screening senologici gratuiti per le donne di tutte le età. Ecco come prenotare

La Fondazione Francesca Divella continua il suo impegno nella prevenzione dei tumori femminili con una nuova iniziativa di screening senologico solidale gratuito, aperta a donne di tutte le età.

La Fondazione spiega:

“L’obiettivo è rivolgersi in particolare a chi, non rientrando nei programmi di screening obbligatorio, rischia di trascurare un momento fondamentale per la propria salute.

Inoltre, l’iniziativa intende supportare quelle donne che, per dover fronteggiare altre emergenze o urgenze familiari, rinunciano a controlli preventivi”.

Lo screening si svolgerà nelle seguenti date:

4 e 11 Aprile, dalle 13:30 alle 15:30;

9 e 16 Maggio, dalle 9:30 alle 14:30.

I servizi offerti comprendono:

per le donne sotto i 39 anni: visita senologica ed ecografia mammaria bilaterale;

per le donne sopra i 39 anni: visita senologica, ecografia mammaria bilaterale e mammografia 3D.

Le prestazioni saranno effettuate dagli specialisti del poliambulatorio Madonna della Bruna, in piazza Cesare Firrao 19, a Matera.

Per informazioni e prenotazioni obbligatorie, è possibile contattare la Fondazione Francesca Divella al numero 3701209181 (telefono e WhatsApp) dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 17:30.

La prevenzione è un diritto di tutte: grazie a questa iniziativa, la Fondazione Francesca Divella rinnova il suo impegno a favore della salute delle donne, promuovendo l’accesso a controlli gratuiti e di qualità.

