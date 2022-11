A Matera screening gratuito del diabete! Ecco I Dettagli

I Lions Club Matera Host, Matera Città dei Sassi e Leo Club Matera 2019, in collaborazione con l’Associazione Italiana Lions per il Diabete AILD, Domenica 13 Novembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in Piazza Vittorio Veneto di Matera, effettueranno lo screening gratuito del diabete a cui potranno partecipare tutti i cittadini che lo vorranno.

Lo screening del diabete è un modo importante per aiutare le persone a comprendere il loro rischio di contrarre la malattia o addirittura di averla contratta senza saperlo e ciò allo scopo di rendere le comunità più sane.

Nel breve termine gli screening aiutano i cittadini a conoscere il diabete e a comprendere il loro stato di salute attuale.

Se necessario, i soggetti a rischio possono essere indirizzati a visite di controllo.

Tutto ciò porta complessivamente a una migliore qualità della vita.

Le persone, interessate a sottoporsi al test glicemico, devono presentarsi a digiuno.

Saranno presenti:

il presidente del Club Lions Matera Host Ernesto Brando Matera,

Imma Brucoli, presidente del Club Lions Matera Città dei Sassi e referente regionale AILD,

il presidente del Leo Club Matera 2019 Daniele Taccardi,

la dott.ssa Dominique Cerrone, dirigente medico U.O.C. Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Il Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con quasi 1,4 milioni di soci in circa 47.000 club in tutto il mondo.

Sono donne e uomini impegnati in progetti comunitari in oltre 208 Paesi e aree geografiche.

I Leo sono i futuri Lions; essi hanno un’età compresa tra i 12 e i 30 anni e dedicano il proprio tempo alle attività di servizio per la comunità cittadina.

