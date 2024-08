A Matera prende vita un racconto artistico ed emozionale dei parchi lucani. Ecco tutto quello che c’è da sapere

“Un racconto artistico ed emozionale dei parchi lucani, realizzato in continuità con lo stile narrativo che ha contraddistinto la Basilicata turistica nel panorama nazionale e internazionale”.

Con queste parole il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti ha inaugurato la nuova sala immersiva allestita all’Open Space, in piazza Vittorio Veneto.

Lungo le tre pareti della sala prendono vita i paesaggi, la fauna, i colori, i fiori e le piante dei cinque parchi lucani facendo vivere al visitatore una esperienza immersiva grazie ai disegni di Raffaele Pentasuglia racchiusi nel progetto editoriale prodotto da Apt Basilicata e sostenuto nell’ambito del programma “Ambiente Basilicata” del dipartimento Ambiente della Regione Basilicata.

Ha aggiunto Nicoletti:

“Questa iniziativa si muove in coerenza con il nuovo stile narrativo di Apt Basilicata con il quale si cerca di raccontare la verità attraverso la creatività.

Proprio come abbiamo fatto con i fumetti di Topolino attraverso i 5 parchi lucani, come abbiamo fatto con i progetti di realtà aumentata come X-Parks, oppure con i videogame ambientati nella nostra regione solo per fare alcuni esempi”.

Una sala immersiva che darà una ulteriore spinta alla curiosità dei viaggiatori che vengono all’Open Space per chiedere informazioni.

Ha aggiunto Nicoletti:

“In un anno sono passati dall’Open Space 62 mila persone provenienti da ogni parte del mondo e che si sono rivolti al nostro desk per ricevere informazioni in quattro lingue su Matera e su tutta la Basilicata”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, e l’assessore regionale all’Ambiente, Laura Mongiello.

Ha detto Latronico:

“Nella precedente legislatura, da assessore all’Ambiente, insieme all’Apt ci siamo fatti carico di sostenere il programma “Ambiente Basilicata” nella consapevolezza che bisognava introdurre azioni importanti per valorizzare le aree protette.

E così abbiamo destinato al programma 2 milioni di euro che ci sono serviti per mettere in campo strumenti innovativi di promozione e valorizzazione delle nostre aree protette.

Ora da assessore alla salute e al benessere guardo con altrettanto interesse al tema dell’ambiente perché il benessere psicofisico delle persone passa anche attraverso la corretta fruizione del territorio”.

Ha detto l’assessore Mongiello:

“Il tema dell’ambiente è un tema complesso, ma che trova anche momenti davvero soddisfacenti come questo progetto e, in generale, come il programma Ambiente Basilicata che seguo con grande interesse e attenzione.

Il benessere psicofisico delle persone ha molto a che fare con un ambiente naturale protetto, con il cibo sano, con la valorizzazione dei nostri territori.

Il mio impegno è di lavorare in questa direzione nella convinzione che iniziative emozionanti come queste, se fatte con grande impegno e senso di responsabilità, servono ad accrescere la consapevolezza di tutti noi sulla necessità di preservare questo straordinario patrimonio ambientale di cui la Basilicata è ricca”.

La sala immersiva, realizzata dalla società Sonora Service, sarà aperta al pubblico a partire da oggi 8 agosto negli orari di apertura dell’Open space: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30.