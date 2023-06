A Matera Max Gazzè in concerto con l’Orchestra della Magna Grecia! Ecco quando

“Con un concerto dedicato al compositore George Gershwin, prenderà il via il 7 luglio la rassegna ‘Museo in sinfonia’ del Matera Festival 2023, organizzato dall’Orchestra sinfonica della Magna Grecia in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Museo nazionale della città dei Sassi”.

È quanto si apprende da ansa che precisa: “La rassegna, che comprende nove date e che si svolgerà tra il terrazzo di Palazzo Lafranchi il giardino del Museo Ridola, è stata illustrata stamani dal direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia, Piero Romano, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore alla Cultura, Tiziana D’Oppido.

Gli altri appuntamenti prevedono concerti tra il 20 luglio e l’11 di agosto, con omaggi a Ravel, Morricone e la partecipazione di interpreti e protagonisti della musica moderna come Mariapia De Vito, Aliki, Luca Barbarossa e Stefano Massini e Alessandro Quarta.

Fuori programma il concerto che il cantante Max Gazzè terrà il 12 luglio con l’Orchestra della Magna Grecia sul palco del Parco del Castello della città lucana che nel 2019 è stata Capitale europea della Cultura”.a

