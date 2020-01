A Matera il torneo per ricordare il campione di basket Kobe Bryant: i dettagli

Domenica 2 Febbraio alle ore 9:00 in piazza degli Olmi a Matera è in programma il Memorial Kobe per ricordare il famoso campione di basket Kobe Bryant venuto a mancare tragicamente a seguito di un incidente in elicottero.

Ecco quanto fanno sapere, in un post pubblico, gli organizzatori:

“Una mattinata per ricordarlo: un pallone ed un canestro per farlo insieme.

Un evento spontaneo nato dal tam-tam e dalla passione per il nostro sport e dell’affetto che ci ha legato al nostro Campione.

In una cornice di sport e musica saremo una sola squadra, una sola comunità raccolta nel mesto sorriso che accompagna il ricordo di un amico comune onorandolo attraverso il canale che ci ha resi così vicini a lui”.

Il torneo in memoria di KOBE prenderà vita Domenica 2 Febbraio alle ore 9:00 presso il campetto di Piazza degli Olmi.

Alle 9:30 sono previste le prime due partite.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Comunicare, con limite ultimo fissato per Sabato ore 14:30, tramite messaggio privato (Facebook o whatsapp) a Giuseppe Ruggieri o Carlo Picerno:

Nome;

Cognome;

Numero di telefono.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Una volta raccolti i nominativi si procederà alla formazione dei team tramite sorteggio in modo da provare a garantire il maggior equilibrio possibile tra le squadre.

MODALITÀ DI GIOCO

Le partite si considerano concluse al raggiungimento dei #24 punti o del limite temporale massimo di #8 minuti

Sono previsti due gironi (eventuale girone unico in caso di iscrizioni inferiori al previsto) e successiva composizione di un tabellone ad eliminazione diretta sulla base dei risultati raggiunti nel girone fino a determinare che a vincere, in un finale testa a testa, sono, ex aequo, amicizia e passione.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.