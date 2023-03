A Matera il ministro Casellati! Ecco le foto

Il Ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati ieri in visita a Matera, in attesa dell’incontro istituzionale con il Governatore Bardi previsto nella giornata di oggi.

Al termine dell’incontro ha dichiarato:

“Tornare a Matera non è solo un dovere verso chi mi ha dato fiducia.

Questa giornata, oltre agli incontri con l’arcivescovo Antonio Caiazzo, il sindaco Domenico Bennardi e l’on. Michele Casíno, mi ha regalato l’abbraccio della gente e il piacere di rivedere così tanta bellezza”.

